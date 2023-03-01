Bosna Hersek bağımsızlığını kutladı

EskiYugoslavya'nın dağılmaya başlamasıyla yapılan referandumun ardından bağımsızlığını ilan eden Bosna Hersek, bağımsızlığının 31. yılını ülke genelinde düzenlenen bir dizi törenle kutladı. 29 Şubat-1 Mart 1992'de yapılan referandumun ardından bağımsızlığına kavuşan ülkede ilk tören başkent Saraybosna'daki Hum Dağı'nda Bosna Hersek bayrağının göndere çekilmesiyle yapıldı. Bağımsızlık ilanının hemen ardından 3.5 yıl süren, birçok katliamın, tecavüz ve soykırım olaylarının yaşandığı Bosna Savaşı başlamıştı.