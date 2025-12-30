Bosna Hersek Savcılığı: 3 eski Sırp asker hakkında soykırım iddianamesi hazırlandı

Savcılığın yazılı açıklamasında, Bosna Hersek 'te 1992-1995'te yaşanan savaşta 8 binden fazla Boşnak sivilin öldürüldüğü Srebrenitsa 'da, Sırp Cumhuriyeti Ordusu'na (VRS) mensup eski askerler Dragan Jevtic, Slavko Bogicevic ve Damjan Lazarevic'in, binlerce Boşnak sivilin öldürülmesinin ardından toplu mezarların kazılmasında görev aldıkları belirtildi. Şüphelilerin, cesetlerin yerlerinin değiştirilmesiyle suç delillerini gizlemeye çalıştıkları ifade edildi.

SREBRENİTSA SOYKIRIMI

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak'ı ormanlık bölgelerde, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitlerinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.