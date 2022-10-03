Bosna Hersek’te Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri belli oldu

Merkez Seçim Komisyonu (CIK) tarafından yapılan açıklamada, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Bosna Hersek Federasyonu'nda (FBIH) oyların yüzde 84'ü sayıldı.

CIK'in açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, 11 siyasi partiden oluşan muhalefet blokunun desteğini alan Sosyal Demokrat Partinin (SDP) adayı Denis Becirovic, oyların yüzde 57'sini alarak devletin en üst mevkisi olan Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi oldu.

SDA'nın adayı Bakir İzetbegovic oyların yüzde 37'sini alarak Devlet Başkanlığı Konseyi üyelik yarışında geride kaldı.

Boşnak üyeliğe ilk kez seçilen Becirovic, 28 Kasım 1975'te doğdu. Tuzla Üniversitesi Felsefe Fakültesinde akademisyen olarak yarı zamanlı görev yapan Becirovic, birçok kitap da kaleme aldı.

Devlet koalisyonunun adayı Mirsad Hadzikadic ise oyların yüzde 5'ini aldı.

KOMSİC YENİDEN SEÇİLDİ

Konseyin Hırvat üyeliğini Demokratik Cephe (DF) ve Halk Birliği (GS) koalisyonunun adayı Zeljko Komsic, oyların yüzde 53'ünü alarak önde tamamlarken rakibi Bosna Hersek Hırvat Demokrat Birliğinin (HDZ) adayı Borjana Kristo ise oyların yüzde 46'sını aldı.

Hırvat üyeliğe yeniden seçilen Komsic, 20 Ağustos 1964'te doğdu. Komsic, SDP'ten ayrılarak 2013'te kendi partisi DF'yi kurarken 2006-2014 ve 2018-2022 arasında Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Hırvat üyesi olarak görev yaptı.

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta Boşnakların yanında savaşan ve "Altın Zambak" nişanı bulunan Komsic, yürüttüğü ılımlı politika dolayısıyla ülkedeki milliyetçi Hırvatlar tarafından desteklenmiyor.

KONSEYDE İLK KEZ KADIN ADAY KAZANDI

CIK, Bosna Hersek'in diğer entitesi Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) ise oyların yüzde 85'inin sayıldığını açıkladı.

Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliğinin (SNSD) verilerine göre, SNSD adayı Zeljka Cvijanovic oyların yüzde 52'sini alarak Konseyin Sırp üyesi olurken Sırp İlerleme Partisinin (SDS) adayı Mirko Sarovic ise oyların yüzde 35'ini aldı.

Cvijanovic, Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşın ardından yapılan seçimlerde kazanan ilk kadın aday olurken daha önce RS Başkanı olarak görev yapmıştı.

Konseyin Sırp üyeliği için yarışan diğer adaylar Nenad Nesic oyların yüzde 5'ini, Vojin Mijatovic de yüzde 4'ünü aldı.

Bosna Hersek'te savaşın ardından 9'uncu kez yapılan seçimde Becirovic, Komsic ve Cvijanovic gelecek 4 yıl için ülkenin yeni liderleri oldu.

RS BAŞKANLIĞI İÇİN DODİK ÖNDE

RS Başkanlığı için mevcut Sırp üye ve SNSD Genel Başkanı Milorad Dodik ile rakibi Demokratik İlerleme Partisi (PDP) adayı Jelena Trivic arasında "biz kazandık" yarışı yaşandı.

CIK'in yayınladığı verilere göre, oyların yüzde 81'inin sayıldığı ve Dodik'in yüzde 48 oyla önde olduğu ifade edildi. Trivic ise oyların yüzde 42'sini aldı.

SEÇİME KATILIM YÜZDE 50

Merkez Seçim Komisyonu (CIK), seçime katılımın yüzde 50 olduğunu açıkladı. Seçimlere 90'ı siyasi parti, 17'si bağımsız aday ve 38'i koalisyon olmak üzere 145 siyasi unsur katıldı.

Ülkede devlet düzeyindeki başkanlık konseyi ve parlamentonun yanı sıra Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) ve Sırp Cumhuriyeti (RS) olmak üzere iki entitede ve FBIH içindeki 10 kantonda, parlamento üyeleri seçildi.

FBIH'teki seçmenler, Bosna Hersek Parlamentosu, FBIH Parlamentosu ve kanton parlamentoları için de oy kullanırken RS'deki seçmenler, Bosna Hersek Parlamentosu, RS Başkanlığı ve Başkan Yardımcılığı ile RS Halk Meclisi için sandık başına gitti.

Devletin en üst mevkisi olan Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak ve Hırvat üyeleri, FBIH içinden, Sırp üyesi ise RS içinden seçilmiş oldu.