Bosna Hersek’te RS Başkanlığı seçimini Sinisa Karan kazandı

Bosna Hersek Merkezi Seçim Komisyonu tarafından oyların yüzde 92,79'unun sayılmasıyla birlikte yayımlanan ilk sonuçlara göre Dodik liderliğindeki Bağımsız Sosyal Demokratlar İttifakı (SNSD) tarafından desteklenen aday Sinisa Karan yüzde 50,89, muhalefetin desteklediği Branko Blanusa ise yüzde 47,8 oranında oy aldı.

Karan, SNSD parti merkezindeki zafer konuşmasında kendisi için oy kullanan tüm vatandaşlara teşekkür etti. Konuşmasında önceliklerinin barış ve istikrar olduğunu vurgulayan Karan, seçmenlerin ortaya koyduğu tercihin Sırp halkının Bosna Hersek'te son dönemde yaşananlara cevabı olduğunu savundu.

Halihazırda Sırp Cumhuriyeti entite hükümetinde Bilim, Teknolojik Gelişim ve Yüksek Öğretim Bakanı olarak görev yapan Karan, "Sırp halkı ve Sırp Cumhuriyeti, her şeyi kaldırabilir ama yabancılar tarafından aşağılanmayı asla kabul etmez. Sırp halkı, kararlı bir yanıt vermiştir" şeklinde konuştu.

"ŞİMDİ KARŞILARINDA İKİ DODİK VAR"

Ayrılıkçı adımları ve Bosna Hersek Yüksek Temsilcilik Ofisi'nin (OHR) kararlarına saygı göstermemesi nedeniyle görevden alınan eski Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik ise buradaki konuşmasında, "Adil olmayan bir süreçle Dodik'i görevden almak istediler ama bakın, şimdi karşılarında iki Dodik var" şeklinde konuştu.