Bosna Hersek’te seçim sonuçları belli oldu

Zaferini kutlamayacağını belirten Becirovic, ülkede zor şartlarda yaşayan insanlar bulunduğunu, seçim kampanyasının ise bugüne kadarki en uzun, en zor kampanya olduğunu ifade etti.

Ülkenin dış politikadaki stratejik yönünün değişmemesi gerektiğini vurgulayan Becirovic, Avrupa Birliği (AB) ve NATO yolunda ilerlemeyi sürdüreceklerini, bölgenin geleceğinin Rus modelinde değil Avrupa modelinde olduğunu söyledi.

"Bosna Hersek Devleti İçin Birleşenler" bloku tarafından 14 siyasi partinin desteğiyle seçime giren Sosyal Demokrat Partinin (SDP) adayı Becirovic, yaptığı açıklamada, kendisine güvenen vatandaşlara teşekkür ederek, "Özgürlükçü, antifaşist ve sivil Bosna Hersek yaşıyor." dedi.

Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak üyeliği için yapılan seçimde Denis Becirovic oyların yüzde 38,11'ini, Bakir İzetbegoviç yüzde 33,95'ini, Semir Efendic yüzde 25,79'unu ve Fahrudin Radoncic de yüzde 2,15'ini aldı.

Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonu (CIK) tarafından duyurulan resmi olmayan ilk sonuçlara göre, oyların yüzde 90'ından fazlası sayıldı.

Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç ise yenilgiyi kabul etti.

İzetbegoviç, sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, kazanmayı başaramadığını ancak partisinin 2022'deki genel seçimlere kıyasla daha iyi bir sonuç aldığını belirterek, "Önemli olan SDA'nın kazanmış olması." dedi.

Kendi oyunun bu kez partisinin gerisinde kaldığını, bunun nedenlerini değerlendireceklerini söyleyen İzetbegoviç, rakibi Denis Becirovic'e öncekine göre çok daha fazla yaklaştığını kaydetti.

Bosna Hersek Partisi adına seçime giren Semir Efendic de seçimlerin ardından en önemli konunun daha iyi çalışacak bir hükümetin kurulması olduğunu vurgulayarak, kesin sonuçların beklenmesi gerektiğini söyledi.

Efendic, partisinin hükümetin kurulma sürecinde ortaklık için muhalefet partilerine daha yakın olduğunu dile getirdi.