Bosna Hersek’te yangın faciası: Çok sayıda ölü var

Yerel medyadaki haberlere göre, akşam saatlerinde Tuzla'da bir huzurevinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Tuzla'daki itfaiye ekiplerinin yanı sıra Srebrenik, Zivinice, Lukavac ve Kalesija şehirlerinden ekipler, yangının söndürülmesine destek verdi.