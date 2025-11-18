Bosna Hersek’teki huzurevi yangınında can kaybı 17’ye yükseldi
Bosna Hersek’in Tuzla kentindeki huzurevinde 4 Kasım’da çıkan yangında yaşamını yitirenlerin sayısının 17’ye yükseldiği ifade edildi.
Tuzla Üniversitesi Sağlık Kliniği, yaralılardan ikisinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Faciada hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye ulaştığı bildirildi.
Açıklamada, yangında yaralanan iki kişinin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.
40 KİŞİ YARALANMIŞTI
Tuzla'daki huzurevinde 4 Kasım'da çıkan yangında yaklaşık 40 kişi yaralanmış, yangının huzurevi sakinlerinin kaldığı odada, yatak ile duvar arasında sıkışan, fişe takılı radyo kablosunun kısa devre yapması sonucu çıktığı bilgisi paylaşılmıştı.