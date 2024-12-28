Bosna Hersek’ten övgü: Ankara vazgeçilmez küresel bir aktör

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, Türkiye ve mevkidaşı Hakan Fidan ile ilgili övgü dolu açıklamalarda bulundu. "Türkiye, dünyada önemli ve büyük bir siyasi faktör. Balkanlar'da ise bazen ciddi bir arabulucu olabiliyor çünkü diğer ülkelerle de ilişkisi var. Buna büyük saygı duyuyorum" diyen Konakovic, ikili ilişkilerin daha da işlevsel hale gelmesi için çalıştıklarını belirtti. Konakovic, Fidan ile ilgili "Kendisine çok değer veriyorum. Bazı konularda kendisine danışıyorum. Son derece ciddi ve tanıdığım en iyi dışişleri bakanlarından birisi" dedi.