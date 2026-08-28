Bosna kasabı öldü: ’Ateşin bol olsun’

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te Boşnaklara karşı işlenen soykırımdan hüküm giyen savaş suçlusu Ratko Mladic'in öldüğü bildirildi. Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan 84 yaşındaki Mladic, insanlığa karşı suçlar nedeniyle müebbet hapis cezasını çektiği Hollanda'nın Lahey kentindeki cezaevinde öldü. İşlediği suçlar nedeniyle uluslararası kamuoyunda "Bosna Kasabı" olarak anılan Mladic, mahkeme kararlarına ve çok sayıdaki delile rağmen Sırbistan'da ve Bosna Hersek'in Sırp Cumhuriyeti entitesinde bazı kesimlerce "kahraman" olarak görülüyordu. Mladic, Bosna Hersek'teki savaşın ardından Sırbistan'a kaçarak yaklaşık 16 yıl saklandı. 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'ın Lazarevo köyünde yakalandı ve 31 Mayıs 2011'de Lahey'e gönderildi. Mladic, özellikle Temmuz 1995'te 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa Soykırımı'nın baş sorumlusu olarak kabul ediliyordu. Bosnalılar ölüm haberine "Ateşi bol olsun" şeklinde tepki gösterdi.



PAZAR YERİ KURBANLARI UNUTULMADI

BOSNA Hersek'in başkenti Saraybosna'da Sırp birliklerinin saldırılarıyla başlayan ve 1992-1995'te yaşanan Bosna Savaşı'nın en kanlı eylemlerinden biri olarak bilinen pazar yerine düzenlenen ikinci saldırının üzerinden 31 yıl geçti. Saraybosna'daki pazar yerine 28 Ağustos 1995'te düzenlenen ikinci saldırıda 43 kişi hayatını kaybetti, 84 kişi yaralandı, aynı noktaya 1994'te gerçekleştirilen ilk saldırıda ise 68 kişi yaşamını yitirdi, 144 kişi yaralandı. Pazar yeri katliamları olarak dünya kamuoyunun bildiği saldırılar, 1425 gün süren Saraybosna kuşatmasında sivillerin bilinçli şekilde hedef alındığını gösteriyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör