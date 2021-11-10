Bosna Kasabı Ratko Mladic’in duvar resmi kireçle kaplandı

Sırbistan İnsan Hakları Gençlik Hareketi (YIHR) tarafından kaldırılmak istenen ancak İçişleri Bakanlığının koruma altına aldığı duvar resmine kireç döken Sosyal Demokrat Parti üyelerinden Djordjo Zulovic,"Yaptığım şeyin cesaretle bir ilgisi yok. Her aklı başında ve normal insanın yapması gerekeni yaptım." dedi.

Sırbistan'ın bazı konularda kırmızı çizgiyi aştığını aktaran Zulovic, uluslararası mahkemeler tarafından savaş suçlusu ilan edilmiş birinin Sırbistan sokaklarına neden çizildiğini anlamadığını söyledi.

Zulovic, yaptığına karşı çıkanlardan da korkmadığını sözlerine ekledi.

Sırbistan polisi, Mladic'in duvar resmini koruma altına almıştı. Resme yumurta attığı için gözaltına alınan Aida Corovic ve Jelena Jacimovic daha sonra serbest bırakılmıştı.

Dün akşam başkentte toplanan yüzlerce kişi de "Duvar resmi kaldırılmalı" yazılı dövizler taşıdı.

RATKO MLADİC KİMDİR?

"Bosna Kasabı" olarak nitelendirilen Sırp komutan Mladic emrindeki Sırp birliklerin, 11 Temmuz 1995'te Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'ya girmesinin ardından başlayan soykırımda, birkaç günde en az 8 bin 372 sivil Boşnak katledildi, bedenleri farklı toplu mezarlara gömüldü.

Bölgedeki Sırp nüfusun büyük çoğunluğu, bugün dahi Srebrenitsa'da yaşananları "soykırım" olarak nitelendirmekten kaçınıyor.

Öte yandan Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanı, 2007'de aldığı kararda, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinden (ICTY) gelen kanıtlar doğrultusunda Srebrenitsa ve civarında yaşananları "soykırım" olarak nitelendirdi.

Sırp komutan Mladic, ICTY'de görülen davada, aralarında soykırımın da bulunduğu birçok suçtan müebbet hapse mahkum edilirken 8 Haziran'da görülen temyiz davasında da cezası yeniden onandı.