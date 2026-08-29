Bosna kasabı’na devlet töreni
Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te Boşnaklara karşı işlenen soykırımdan hüküm giyen savaş suçlusu Ratko Mladic'in ölümünün ardından Sırplardan gelen provokasyonlar tepki topladı. Sağlık sorunları yaşayan 84 yaşındaki Mladic'in insanlığa karşı suçlar nedeniyle müebbet hapis cezası çektiği Hollanda'nın Lahey kentindeki cezaevinde dün ölmesinin ardından Bosna Hersek'te yaşayan Sırpların savaş suçlusunu "yücelten" eylemleri tepkiyle karşılandı. Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta büyük zulümlerin yapıldığı Zvornik'te toplanan yüzlerce kişi, Sırbistan bayrakları ve Mladic'i öven pankartlar açtı. Sırbistan Adalet Bakanı Nenad Vujic, savaş suçlusu Mladic'in ailesinin belirlediği yerde üst düzey devlet töreniyle toprağa verileceğini açıkladı.
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