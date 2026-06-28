Bosna’da Ayvaz Dede için atlılar yola çıktı

Bosna Hersek'in farklı şehirlerinden gelen atlılar, 516'ncı kez düzenlenen Ayvaz Dede Şenlikleri'ne katılmak üzere Karaula köyünde buluşarak dualarla Prusac'a doğru yola çıktı. Boşnakların İslamiyet'i kabul etmesindeki önemli sembollerden biri olan Ayvaz Dede'nin hatırasını yaşatmak adına 516 yıldır düzenlenen şenliklere katılmak üzere 100'den fazla atlı, renkli ve geleneksel kıyafetleriyle sabahın erken saatlerinde geldikleri Travnik yakınlarındaki Karaula köyünden tekbir ve dualarla Prusac'a uğurlandı. Yüzyıllardır devam eden gelenekleri yaşatmak amacıyla her yaştan Boşnak, bir gün sürecek yol için atlarının son hazırlıklarını yaptı. Şenliklere katılacak atlılar için yola çıkılmadan önce Kuran-ı Kerim okundu ve dua edildi. Atlıların arasındaki geleneksel kıyafetli Boşnak kadınlar da diğerleriyle yola çıktı.

MOSTAR'DA MEHTERAN COŞKUSU

Milli Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Mehteran Birlik Komutanlığı, Ayvaz Dede Şenlikleri kapsamında Mostar'da da konser verdi. Mehteran konseri büyük beğeni topladı.