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Giriş Tarihi: 9.7.2023

Bosna’da ölüm yolunda ‘Barış Yürüyüşü’ başladı

Bosna’da ölüm yolunda ‘Barış Yürüyüşü’ başladı
Bosna Hersek'teki Srebrenitsa'da yaşanan soykırımın 28'inci yılında, soykırımdan kurtulmak isteyen sivillerin kullandığı güzergâh takip edilerek yapılan geleneksel 'Barış Yürüyüşü' dün başladı. En az 8 bin 372 Boşnak sivilin Sırp birlikleri tarafından acımasızca öldürüldüğü soykırımın anma etkinlikleri kapsamında, bu yıl 19'uncusu düzenlenen yürüyüşe katılan 3 binden fazla kişi, Nezuk kasabasından hareket etti. Katılımcılar "ölüm yolu" olarak da nitelendirilen orman yolunda 3 gün boyunca 100 kilometre yürüyecek.
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Bosna’da ölüm yolunda ‘Barış Yürüyüşü’ başladı
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