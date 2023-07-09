Bosna’da ölüm yolunda ‘Barış Yürüyüşü’ başladı

Bosna Hersek'teki Srebrenitsa'da yaşanan soykırımın 28'inci yılında, soykırımdan kurtulmak isteyen sivillerin kullandığı güzergâh takip edilerek yapılan geleneksel 'Barış Yürüyüşü' dün başladı. En az 8 bin 372 Boşnak sivilin Sırp birlikleri tarafından acımasızca öldürüldüğü soykırımın anma etkinlikleri kapsamında, bu yıl 19'uncusu düzenlenen yürüyüşe katılan 3 binden fazla kişi, Nezuk kasabasından hareket etti. Katılımcılar "ölüm yolu" olarak da nitelendirilen orman yolunda 3 gün boyunca 100 kilometre yürüyecek.