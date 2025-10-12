Bosna’da organik köy

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya 50 kilometre uzaklıkta ve deniz seviyesinden yaklaşık 1500 metre yükseklikte bulunan dağ köyü Lukomir elektriğin kısmen kullanıldığı ve teknolojinin "ayak dahi basmadığı" köy olarak biliniyor. Lukomir köyü aynı zamanda taş evleri ve mavi ile yeşilin buluştuğu bir yer olarak tanınırken, yerel halk da tarım ve hayvancılıkla geçiniyor. Son dönemde turistlerin de uğrak yerlerinden birisi olan Lukomir'de geleneksel kıyafetleriyle evlerinin önünde kendi üretimlerini satan Bosna Herseklilere rastlamak mümkün. Lukomir dağ hayatını deneyimlemek isteyenlerin durağı olurken, masalsı havasıyla ziyaretçilerini adeta zamanda yolculuğa çıkartıyor.