“Bosna’da savaş istemiyoruz”

Bosna Hersek
'te yaşanan siyasi kriz nedeniyle, ülkedeki bazı şehirlerin yanı sıra, Brüksel
, Roma
ve Londra
'nın da bulunduğu birçok Avrupa kentinde "barış" çağrısıyla gösteriler düzenlendi. Ülkede son aylarda meydana gelen olayların barışı tehlikeye attığını belirten katılımcılar, ülkenin bölünmesine karşı çıktıklarını dile getirdi ve Bosna'da yeni bir savaş istemediklerini vurguladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakovic ile telefonda görüştü. Görüşmede son gelişmeler ele alındı.
AB'DEN UYARI
Avrupa Birliği
(AB) ise Bosna Hersek'te Sırplar tarafından anayasaya aykırı olmasına rağmen kutlanan 9 Ocak Sırp Cumhuriyeti Günü'nde Sırp yöneticilerin bölücü ve kışkırtıcı söylemlerini kınadı ve Sırp yöneticilere yaptırım uygulayabileceği uyarısında bulundu.