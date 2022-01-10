Bosna’da tehlikeli provokasyon

Bosna Hersek
'in Banja Luke
kentinde anayasaya aykırı olmasına rağmen Sırplar tarafından "9 Ocak Sırp Cumhuriyeti Günü" kutlamaları yapıldı. Kutlamalara Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyesi Milorad Dodik
, Sırp Cumhuriyeti Başkanı Zeljka Cvijanovic
'in yanı sıra çok sayıda siyasi isimden oluşan 2 bin 700 kişi katıldı. Öte yandan Sırplar, Bosna Hersek ve Sırbistan
'ın Sancak bölgesindeki birçok semtte Müslümanlara yönelik zulmü öven marşlar söyledi. Sırpların Boşnak yerleşimlerine gireceğine dair söylentilerse halkı tedirgin etti. Güvenliklerinden endişe eden Boşnakların evlerinden ayrılıp şehrin güneyine gittiği ve bölgeye polisin sevk edildiği öğrenildi. Kutlama, başta Boşnaklar olmak üzere diğer vatandaşlara yönelik provokasyonları artırdı.