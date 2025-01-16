Boşnak liderden Başkan Erdoğan’a övgü: ‘Dünya çapında bir devlet adamı’

Türkiye-Bosna Hersek ilişkileri ve Balkanlar'daki son gelişmeleri Anadolu Ajansı (AA) muhabirine değerlendiren Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Denis Becirovic, iki ülke arasındaki ilişkilerin yoğunlaştırılabileceği çok fazla alan olduğunu söyledi.

Becirovic, iki ülke arasında son derece dostane ilişkiler bulunduğunu belirterek, dostluklarını daha da güçlendirmek ve geliştirmek istediklerini ifade etti.

Türkiye ve Bosna Hersek arasında siyasi ve ekonomik alanda önemli iş birlikleri olduğunu bildiren Becirovic, şöyle konuştu:

"İki ülke arasındaki bağlar sadece ekonomik ve siyasi değil, aynı zamanda tarihi, kültürel ve manevi. Gerçekten bu iş birliğinin önümüzdeki dönemde daha kaliteli ve çok yönlü olmasını istiyoruz. Bosna Hersek, NATO'ya üye olma hedefinde. Türkiye de NATO'nun çok önemli bir üyesi. Türkiye, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerini güçlendirme konusunda çok yardımcı oluyor ve bu konuda oldukça minnettarız. Bu nedenle savunma ve güvenlik alanındaki iş birliğimizi önümüzdeki dönemde daha da güçlendirmek bizim için önemli."

Becirovic, Türkiye ile ekonomi alanındaki ilişkilerin boyutunu da büyütmek istediklerini, bunun kendileri için önemli olduğunu aktardı.

Son yıllarda Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki ticaretin arttığını dile getiren Becirovic, ikili ticaret hacminde 1 milyar avro hedefini aşmak istediklerini belirtti.

Becirovic, enerji, altyapı gibi birçok alanda da Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha çok güçlenebileceğini vurguladı.