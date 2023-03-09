Bosnalı Sırp lider Dodik’ten Bosna Hersek’ten ayrılma tehdidi

Bosna Hersek dahilindeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin Entite Başkanı Milorad Dodik, entite hükümeti temsilcileriyle Banja Luka'da gerçekleştirdiği toplantının ardından basına konuştu. Sırp Cumhuriyeti Halk Meclisi (NSRS) tarafından taşınmaz mülklere ilişkin olarak kabul edilen kanunun Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi tarafından askıya alınması kararını değerlendiren Dodik, yeni bir yasa ile taşınmaz mülkler üzerindeki yetkiyi Sırp Cumhuriyeti'ne "iade edeceklerini" söyledi.Sırp Cumhuriyeti'nin "haklarının gasp edilmesinin Bosna Hersek'in dağıtılması" manasına geleceğini savunan Dodik, "Biz böyle bir Bosna Hersek dahilinde yer almayacağız. Bu gördüğünüz ekip Parlamentoda, Bakanlar Konseyinde konuşacak. Çünkü bu zaten çözüm sağlanmış bir mesele" dedi. Anayasa Mahkemesinin kararını eleştiren Dodik, "Yeryüzünde hiçbir mahkemenin geçici tedbir uygulamayacağını" savunarak, Sırp Cumhuriyeti'nin mülklerinin "gasp edilemeyeceğini" söyledi. Dodik, mülkiyet haklarının entite üzerine alınması için yeni bir yasanın meclis gündemine alınacağını açıkladı.Bosna Hersek'te entiteler üzerindeki taşınmaz mülklerin devlete mi yoksa bu taşınmazları işletip kullanan yarı özerk yerel yönetimler olan entitelere mi ait olduğu meselesi, ülkenin Yugoslavya'dan ayrılarak bağımsızlığını kazanmasından bu yana güncelliğini koruyor. Sırp siyasetçiler, mülklerin Dayton Barış Anlaşması ile entitelere verildiğini savunuyor. Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi, konuyla ilişkili kararlarında kamuya ait taşınmazların kullanım haklarının entiteye, mülkiyet hakkının ise devlete ait olduğuna hükmetmişti.