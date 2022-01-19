Bosna’nın kaderi Türkiye’nin desteğine bağlı

BOSNA Hersek
Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Sırp üyesi Milorad Dodik
, SRNA ajansına konuştu. Dodik, Sırbistan
Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in Türkiye
ziyaretinden memnun olduğunu dile getirdi. "Erdoğan ve Vucic'in de desteklediği 'Bosna Hersek'te sorunların diyalog yoluyla çözülmesi' adımından memnunum ve bunu destekliyorum. Bunun için kendilerine minnettarım" diyen Dodik, "Geçen yıl Erdoğan'ın Bosna Hersek ziyaretinde, sorunların Erdoğan, Vucic ve Hırvatistan
Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic
'in arabuluculuğu ile çözülebileceğini ifade ettim. Şimdi de aynı fikirdeyim. Bosna Hersek'in kaderi Erdoğan, Vucic ve Milanovic'in desteği ile yerli siyasetçilerin diyaloğuna bağlı. Bunun haricinde kimsenin fikri Bosna Hersek için iyi bir sonuç oluşturmayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.