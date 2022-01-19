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Giriş Tarihi: 20.1.2022

Bosna’nın kaderi Türkiye’nin desteğine bağlı

Bosna’nın kaderi Türkiye’nin desteğine bağlı
BOSNA Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Sırp üyesi Milorad Dodik, SRNA ajansına konuştu. Dodik, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in Türkiye ziyaretinden memnun olduğunu dile getirdi. "Erdoğan ve Vucic'in de desteklediği 'Bosna Hersek'te sorunların diyalog yoluyla çözülmesi' adımından memnunum ve bunu destekliyorum. Bunun için kendilerine minnettarım" diyen Dodik, "Geçen yıl Erdoğan'ın Bosna Hersek ziyaretinde, sorunların Erdoğan, Vucic ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'in arabuluculuğu ile çözülebileceğini ifade ettim. Şimdi de aynı fikirdeyim. Bosna Hersek'in kaderi Erdoğan, Vucic ve Milanovic'in desteği ile yerli siyasetçilerin diyaloğuna bağlı. Bunun haricinde kimsenin fikri Bosna Hersek için iyi bir sonuç oluşturmayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.
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Bosna’nın kaderi Türkiye’nin desteğine bağlı
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