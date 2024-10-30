Botsvana’da genel seçim: Ulusal Meclis üyeleri belli olacak

ULUSAL MECLİS YENİ DEVLET BAŞKANINI SEÇECEK

Botsvana Bağımsız Seçim Komisyonunun (IEC) verilerine göre 6 partinin katıldığı genel seçimlerde belirlenecek milletvekilleri, gelecek ay Ulusal Mecliste yapılacak oylamada devlet başkanını seçecek.

Anayasa Mahkemesinin onayıyla devlet başkanlığı için 4 aday yarışacak.

2018'den beri devlet başkanı olan Mokgweetsi Masisi, 58 yıldır iktidardaki Botsvana Demokratik Partisinin (BDP) adayı olarak bir dönem daha başkanlık için yarışıyor.

Çeşitli muhalefet partilerinin ittifakından oluşan Demokratik Değişim Şemsiyesinin (UDC) adayı olan 54 yaşındaki Duma Boko, başkanlık yarışında 64 yaşındaki Masisi'nin en büyük rakibi olarak öne çıkıyor.

Bir önceki Devlet Başkanı Ian Khama'nın desteklediği Botsvana Yurtsever Cephesinin (BPF) 57 yaşındaki lideri Mephato Reatile ile Botsvana Kongre Partisinin (BCP) 53 yaşındaki lideri Dumelang Saleshando, başkanlık koltuğunun diğer adayları arasında yer alıyor.