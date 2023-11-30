Böyle barbarlık görülmedi: Annelerinden koparıp çürümeye bıraktılar

İsrail'in Gazze Şeridi'nde tahliye ettiği Nasr Çocuk Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde kalan çok sayıda bebek ve çocuğun çürümüş bedenlerine ulaşıldı. İsrail ve Hamas arasında varılan geçici ateşkes uzlaşısıyla durmasının ardından Gazze kentindeki Nasr Çocuk Hastanesi'ne giriş yapılabildi. El Meşhed TV'deki habere göre, çocuk yoğun bakım ünitesinde annelerinin almasına izin verilmeyen çok sayıda bebek ve çocuğun çürümüş cesetleri görüntülendi. Avrupa- Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü de yoğun bakım ünitesinde çekilen bir fotoğrafı paylaştı. Paylaşımda, "İsrail ordusunun, Nasr Hastanesi'ndeki 5 bebeğin ölümündeki sorumluluğuna ilişkin uluslararası soruşturma yapılması" çağrısında bulunuldu.BATI Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinli sayısı 250'ye yaklaşırken 3 bin 365 kişi de tutuklandı. BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, dokuz yaşındaki Adam Samer el-Ghoul'un İsrail askerlerince öldürülmesini "soğukkanlılıkla infaz" olarak niteledi. Aynı baskında Ebu el-Wafa (15) da öldürüldü.