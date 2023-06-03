Böyle kaza görülmedi

Hindistan'ın Orissa eyaletinde önceki akşam meydana gelen iki yolcu ile bir yük treninin çarpıştığı kazada ölü sayısı 288'e çıktı, 1000'e yakın kişi de yaralandı. Ülkede son 20 yılda, dünyada ise son 10 yılda meydana gelen en büyük tren kazası olarak kayıtlara geçen facia sonrası bölgeye 200 ambulans, 50 otobüs, 45 mobil klinik ve 1200'ü aşkın polis ve kurtarma ekibi sevk edildi. Binlerce gönüllü, kan bağışı için sıraya girdi. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.Türkiye Dışişleri Bakanlığı, kazada ölenler için yayımladığı taziye mesajında "Bu elim kazada yaşamlarını yitirenlerin yakınlarına, Hint halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. Sri Lanka'da 2004'te yaşanan ve 1700 kişinin yaşamını yitirdiği kaza tarihin en çok ölüm yaşanan tren kazası olarak kayıtlara geçti. Hindistan'da 1981'de yaşanan tren kazasında 800 kişi hayatını kaybetmişti. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'de 2022'de kaçak yolcu taşıyan yük treninin raydan çıkması sonucu 75 kişi ölmüştü.