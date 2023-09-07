Böyle manzara görülmedi… 3 kişiyi öldüren felakette denizle kara birleşti!

Son dakika haberleri: Yunanistan geçtiğimiz haftalarda yaşadığı orman yangınlarından sonra bu kez de tarihinin en şiddetli yağışlarıyla mücadele ediyor. Başkent Atina da dahil birçok bölgede etkisini gösteren şiddetli yağışlar sel felaketlerini de beraberinde getirdi.