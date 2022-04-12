Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Böylesi görülmedi! Güney Koreli müzik grubu Kapadokya develerine şarkı yaptı
Giriş Tarihi: 12.4.2022 15:55 Son Güncelleme: 12.4.2022 16:08

Böylesi görülmedi! Güney Koreli müzik grubu Kapadokya develerine şarkı yaptı

İHA
Böylesi görülmedi! Güney Koreli müzik grubu Kapadokya develerine şarkı yaptı

Doğal yapısıyla turistlerin oldukça ilgisini çeken Kapadokya'da ilginç bir olay yaşandı. Şehri gezmeye gelen Güney Koreli bir Hip Hop müzik grubu olan WiHi, Kapadokya develerine şarkı yaptı. 'Capadocia Camal' ismini verdikleri şarkıyı sosyal medya hesaplarından yayınladı.

Kapadokya'yı gezmeye gelen Güney Koreli Hip Hop müzik grubu WiHi, "Capadocia Camel" ismini verdikleri bir şarkı yaptı. Daha önce de Türkiye'de gezdikleri yerlerde klip çekimi yapan grup, son olarak Kapadokya'da deveye bindi.

KAPADOKYA'YI GEZDİLER

Deve üzerinde Kapadokya'yı gezen Güney Koreli HipHop müzik grubu, WiHi Capadocia Camel ismini verdikleri şarkı besteledi. Kapadokya Bölgesinde çektikleri klibi sosyal medya hesaplarından yayınlayan grup, Kapadokya'nın da tanıtımına katkıda bulundu.

"ARTIK DEVE DİYE BİR ALBÜMÜMÜZ VAR"

Deve Çiftliği işletmecisi Kemal Güntaş, "Hiphop müzik grubu misafirlerimiz vardı. Bölgeyi deve üzerinde gezerken birde klip çekmişler. Bizim için gurur kaynağı oldu. Bölgeyi ve Kapadokya'yı deve ile birlikte andıkları bir klip ve albümlerinde bir parça oldu. Bölgemizde birçok aktivite var. Tırnak içinde söylüyorum, bu aktivitelerin en başında balon turları gelmesine rağmen balon diye bir parça yok. Artık Kapadokya Deve diye bir albümümüz oldu" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Böylesi görülmedi! Güney Koreli müzik grubu Kapadokya develerine şarkı yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA