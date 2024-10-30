Böylesi görülmedi: Rusya’dan Google’a astronomik ceza! Tahminlerin milyonlarca katı…

Küresel arama motoru Google, Rusya'da eşi benzeri görülmemiş bir para cezasına çarptırıldı. Ülke basınında yer alan haberlere göre Rusya'da bir mahkeme, Google'ın Rus medya kanallarının içeriklerini engellemesi nedeniyle şirkete yaklaşık 20 desilyon dolarlık bir ceza ödemesine hükmetti.

Mahkemenin hükmettiği para cezası, 2020'de Rus kanalı Tsargrad'ın ABD yaptırımları nedeniyle YouTube'dan yasaklanmasının ardından başlayan dört yıllık hukuk sürecinin ardından hesaplandı.

Rus mahkemesi, Google'ı YouTube platformunda kaldırılan söz konusu kanalları geri yüklemeye zorladı. Mahkeme Google'a her gün için 100 bin ruble (yaklaşık 1.025 dolar) ceza kesti. Cezanın her hafta katlanarak artmasıyla para cezası çığ gibi büyüdü.