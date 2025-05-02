Bozuk unlardan ekmek yapıyoruz

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 18 artarak 52 bin 418'e yükseldi. İsrail'in 2 Mart'tan bu yana insani yardım girişine izin vermediği Gazze Şeridi'ndeki durum büyük bir kıtlığa doğru gidiyor. 2.3 milyon Filistinli bir yandan bombalara diğer taraftan da yokluğa karşı yaşam mücadelesi veriyor. Siyonist İsrail sınırda 3 bin yardım TIR'ını bekletiyorlar, ekin alanlarını kasıtlı hedef alıyorlar. Türkiye, bu vahşete tek başına karşı çıkarken dünyanın geri kalanının sessizliğinden güç alan İsrail, açlığı bir silah gibi kullanmaya devam ediyor. Bölgedeki son gelişmeleri Gazzeli Doktor Salih Rantisi'den dinledik.

SALGINLAR BAŞLADI

Gazze'de İsrail eliyle uygulanan akıl almaz ablukanın kitlesel bir yok oluşa zemin hazırladığını kaydeden Doktor Salih Rantisi, "İsrail tarafından boğucu bir abluka uygulanıyor. İnsani yardım malzemelerinin bölgeye girişi yasak. Undan bile mahrumuz. Bozuk unlardan ekmek yapıp yenildiği için bölgede salgın hastalıklar baş gösterdi. Zaten hastanelerde tıbbı mühimmat yok. Gazze, göz göre göre yok oluyor" dedi.

BALIK BİLE TUTTURMUYORLAR

İsrail askerlerinin, Gazze sahilinden balık tutmak isteyen sivillerin üzerine ateş açtığını kaydeden Rantisi, "Birçok aile ölümü göze alarak Gazze sahilinden balık tutmaya çalışıyor. İsrail askerleri doğrudan balık tutan sivilleri hedef alıyor. Ölümler ya da yaralanmalar oluyor. Balık tutmamıza bile müsaade edilmiyor. Gazze halkı, eşine az rastlanır bir açlığın ortasında yavaş yavaş yok oluyor. Kendi denizimizde balık tutamıyoruz" ifadelerini kullandı.