Brandenburg Kapısı’nda Filistin’e destek eylemi
Almanya’nın başkenti Berlin’de, Filistin’e destek gösterisi düzenleyen bir grup, tarihi Brandenburg Kapısı’na tırmanarak dev pankart astı.
Göstericiler, 26 metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde olan Brandenburg Kapısı'nın en üst kısmına çıkarak, üzerinde "Bir daha asla soykırım – Filistin'e özgürlük" yazılı yaklaşık 50 metrelik bir pankart açtı.
Kapıya Filistin bayrağı asan göstericiler, meşaleler yaktı.
6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Berlin polisinden yapılan açıklamada, eyleme katılan 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.