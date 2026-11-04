Brent petrole seçim freni: Düşüş piyasalarda belirsizlik oluşturdu! Piyasa gözlerini Washington-Tahran hattına çevirdi...

Brent petrolün ocak vadeli varil fiyatı, bugün saat 19.53 itibarıyla dünkü kapanışa göre yaklaşık yüzde 9 düşüşle 94,28 dolara geriledi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün aralık vadeli varil fiyatı da yüzde 7,95 düşüşle 88,45 dolar oldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD'deki ara seçimlerin ardından Washington'ın Orta Doğu'da izleyeceği politikaya ilişkin belirsizlik etkili oldu.

ABD halkı, bulundukları eyaletlerdeki valilik ve diğer yerel pozisyonların yanı sıra Kongre'nin Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı, Senato'daki 100 sandalyenin de 35'i için sandık başına gitti.

Resmi olmayan sonuçlara göre, seçimlerde Demokratların Kongre'nin iki kanadında da çoğunluğu elde ettiği görülüyor.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Cumhuriyetçilerin ara seçimlerdeki yenilgisini İran ile devam eden savaşa bağlayarak, seçmenlerin çatışmaya duyduğu öfkenin daha önce ABD Başkanı Donald Trump'ı destekleyenleri, Demokratlara yönelttiğini söyledi.

Vance, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Kaybetmemizin nedeni savaş. ifadesini kullandı.

Bu tablonun Trump'ın görev süresinin kalan bölümünde politikalarını hayata geçirmesini zorlaştırabileceği değerlendirilirken, petrol piyasalarında Washington'ın İran'a yönelik atacağı adımlar izleniyor.

Taraflar arasındaki diplomatik temasların sürmesi de fiyatlar üzerindeki aşağı yönlü baskıyı artırdı.