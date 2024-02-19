Brezilya, İsrail büyükelçisini istişare için geri çağırdı

İsrail ve Brezilya arasındaki siyasi kriz derinleşiyor. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları hakkındaki açıklamalarının ardından İsrail Dışişleri Bakanlığının Brezilya'nın İsrail büyükelçisini bakanlığa çağırmasının ardından Brezilya da benzer bir adım attı. Brezilya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak, Brezilya Devlet Başkanı Lula'nın Brezilya'nın İsrail büyükelçisini istişareler için ülkeye geri çağırdığını bildirdi.



"GAZZE ŞERİDİ'NDE YAŞANANLAR BİR SAVAŞ DEĞİL, SOYKIRIMDIR"

Afrika Birliği Zirvesi'ne katılmak üzere Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da bulunan Brezilya Devlet Başkanı Lula, "Gazze Şeridi'nde yaşananlar bir savaş değil, soykırımdır. Bu askerlerin askerlere karşı savaşı değil. Bu, son derece hazırlıklı bir ordu ile kadınlar ve çocuklar arasındaki bir savaş" demişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının Holokost ile aynı olduğunu belirten Lula, "Gazze Şeridi'nde Filistin halkının başına gelenler tarihin başka hiçbir döneminde yaşanmadı. Aslında oldu, Hitler Yahudileri öldürmeye karar verdiğinde" ifadelerini kullanmıştı.