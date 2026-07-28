Brezilya: Milei’nin suçlamaları görülmemiş bir provokasyon

Arjantin merkezli yayın organı Infobae'ye konuşan Vieira, Milei'nin Sao Paulo'da Lula da Silva ile Yüksek Mahkeme Yargıcı Moraes'i hedef alan açıklamalarını değerlendirdi.

Vieira, "Bu, 200 yılı aşkın ikili ilişkilerde eşi benzeri görülmemiş bir provokasyondur. (Milei) Brezilya'ya parti içi bir etkinliğe katılmak üzere özel bir ziyaret gerçekleştirdi. Açıklamaları saldırgandı, iç işlerimize müdahale niteliği taşımasının yanı sıra yalnızca Devlet Başkanı Lula'ya ve yargıya değil, demokratik kurumlarımıza ve Brezilya halkına da hakaret içeriyordu." ifadelerini kullandı.

Milei'nin açıklamalarının iki ülke ilişkilerine zarar verdiğini vurgulayan Vieira, "Ne içerideki ne de dışarıdaki aşırı sağın sözcüleri gözümüzü korkutamaz. Devlet Başkanı Lula'nın da belirttiği gibi, hiç kimse yalanlarla Brezilya'yı yenemez." diye konuştu.