Brezilya siyasetinde şoke eden gelişme: Eski istihbarat şefi ABD’de gözaltına alındı

Brezilyalı senatör Jorge Seif, yaptığı açıklamada, Eski Brezilya istihbarat servisi başkanı Alexandre Ramagem'in ABD'de ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekipleri tarafından gözaltına alındığını aktardı.

Ramagem'in Brezilya'da "siyasi baskıya maruz kaldığını" savunan senatör Seif, ülkeden ayrıldıktan sonra ABD'ye siyasi ilticada bulunan Ramagem'in başvurusunun incelendiğini ve nihai karar verilene kadar ülkede yasal olarak kalmasına izin verildiğini hatırlattı.