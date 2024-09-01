Brezilya, X’i yasakladı

Brezilya, ülkede yasal temsilci atamayan Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'e (eski adıyla Twitter) erişim yasağı getirdi. Brezilya Yüksek Mahkemesi, yasal temsilci ataması için 24 saat süre verdiği X'e ilişkin açıklama yaptı. Yargıç Alexandre de Moraes'in, X'e erişim yasağı getirme kararı aldığı bildirilen açıklamada, tanınan sürede şirketin Brezilya'da yasal temsilci atamadığı, temsilci atanana ve kesilen para cezaları ödenene kadar kararın geçerli olacağı belirtildi. Açıklamada, internet hizmeti sağlayıcılarına ve uygulama mağazalarına, X'e erişimi engellemeleri için 5 gün süre verildiği, VPN gibi yollarla X'e giriş yapmaya çalışan kişi veya kuruluşlara para cezası uygulanacağı ifade edildi. Brezilya'da Yüksek Mahkeme, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında yürütülen "darbe girişimi" soruşturması kapsamında X'ten bazı kişiler hakkında veri sağlanmasını ve bazı hesapların engellenmesini talep etmişti. Musk ise mahkemenin bu talebini yerine getirmemiş, X'in Brezilya'daki ofisini kapatmıştı.Elon Musk karara tepki göstererek, "Brezilya'daki 1 numaralı gerçek kaynağı kapatıyorlar" dedi. Musk, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İfade özgürlüğü, demokrasinin temel taşıdır ve Brezilya'daki seçilmeyen sözde yargıç, bunu siyasi nedenlerden dolayı yok ediyor" diyerek karara tepki gösterdi.