Brezilya Yargısı ile X arasında kriz! Elon Musk duyurdu: Ülkedeki faaliyetleri durduruldu

Sosyal Medya platformu X, ile Brezilya mahkmesi arasındaki krizde yeni bir gelişme yaşandı. Brezilyalı yargıç Alexandre de Moraes'in "sansür emirleri" olarak adlandırdığı emirleri nedeniyle Brezilya'daki faaliyetlerini "derhal geçerli olmak üzere" kapatacağını söyledi.

GİZLİCE TUTUKLAMA TEHDİDİ İDDİASI

X ise, Moraes'in Güney Amerika ülkesindeki yasal temsilcilerinden birini, platformundan bazı içerikleri kaldırması için yasal emirlere uymaması halinde gizlice tutuklamakla tehdit ettiğini iddia ediyor.

X'in sahibi Elon Musk da konuya ilişkin açıklama yaptı. Brezilya'daki ofisin kapatılması kararının zor olduğunu belirten Musk, X hizmetinin Brezilya halkı için kullanılabilir olmaya devam ettiğini söyledi.

NE OLMUŞTU?



Bu yılın başlarında Moraes, aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hükümeti döneminde yalan haber ve nefret mesajları yaymakla suçlanan sözde "dijital milisleri" soruştururken X'e belirli hesapları engelleme emri vermişti.

Moraes, Musk'ın X'te hakimin engellenmesini emrettiği hesapları yeniden etkinleştireceğini söylemesinin ardından bu yılın başlarında milyarder hakkında bir soruşturma başlatmıştı.

Musk, Moraes'in X ile ilgili kararlarını "anayasaya aykırı" olarak nitelendirmişti.