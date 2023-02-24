Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Brezilya'da afetler sonrası 50 kişi yaşamını yitirdi
Giriş Tarihi: 24.2.2023 08:38 Son Güncelleme: 24.2.2023 08:38

Brezilya'da afetler sonrası 50 kişi yaşamını yitirdi

Brezilya'da yaşanan sel ve toprak kayması felaketinde ölenlerin sayısı 50'ye çıktı. Afetler nedeniyle şu ana kadar 815 kişinin evsiz kaldığı biliniyor.

AA
Brezilya’da afetler sonrası 50 kişi yaşamını yitirdi

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 50'ye çıktı. Sao Paulo eyaleti yetkililerinden yapılan açıklamada, 18 Şubat'tan bu yana etkili olan sel felaketlerinde ölü sayısının 50'e yükseldiği bildirildi.

815 KİŞİ EVSİZ KALDI

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği eyalette, sel ve toprak kaymalarında bin 815 kişinin evsiz kaldığı belirtildi. Rakamların kesin olmamakla birlikte kayıp olan 30'dan fazla kişi için çalışmaların sürdüğü kaydedildi. İletişim hatlarının zarar görmesi nedeniyle bağlantının güçlükle sağlandığı bölgede, yardım faaliyetleri için merkezi hükümetten bütçe aktarıldığı bilgisi paylaşıldı. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, 21 Şubat'ta felaket bölgesini ziyaret etmiş, helikopterle havadan incelemede bulunmuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Brezilya'da afetler sonrası 50 kişi yaşamını yitirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA