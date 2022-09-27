Brezilya’da anketler Lula da Silva’nın seçim zaferini gösteriyor

IPEC'in paylaştığı seçim anketi sonuçları, oy oranını geçen hafta düzenlenen anketlere oranla yüzde 1 artıran solcu Lula da Silva'nın yüzde 48, önceki anketle aynı oranda kalan aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun ise yüzde 31 oy alacağı tahminini ortaya koydu.

İşçi Partisinin adayı Lula da Silva ile Liberal Partinin adayı Bolsonaro'yu ise yüzde 6 ile Demokratik İşçi Partisi adayı Ciro Gomes takip ederken, Brezilya Demokratik Hareketinin adayı Simone Tebet de yüzde 5 ile dördüncü oldu.

Seçimin ikinci tura kalması durumunda ise anketler, yüzde 35 oy alması öngörülen Bolsonaro'ya karşı Lula da Silva'nın yüzde 54 ile seçimleri kazanacağı sonucuna vardı.

Ayrıca anketler, çekimser ve geçersiz oylar hesaba katılmadığında, Bolsonaro'nun yüzde 34, Lula da Silva'nın ise yüzde 52 oy alarak seçimi ilk turda önde bitirmesi ihtimalini gösterdi.