Brezilya’da Bolsonaro yanlılarından askeri müdahale çağrısı

STF de ülkede 1996 yılından bu yana kullanılan "elektronik sandıklarda herhangi bir usulsüzlük veya tutarsızlık bulunmadığına ilişkin" raporu memnuniyetle karşılamıştı.

Güney Amerika'nın en büyük ülkesi, nüfusu 212 milyonu aşan Brezilya'da 30 Ekim Pazar günü düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde ülkeyi iki dönem yöneten sol görüşlü eski Devlet Başkanı Lula da Silva yüzde 50,9, aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ise yüzde 49,1 oy almıştı.