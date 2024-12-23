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Giriş Tarihi: 23.12.2024 11:51 Son Güncelleme: 23.12.2024 11:53

Brezilya’da dehşet verici kaza: Aynı aileden 10 kişi öldü

Brezilya’da özel bir uçak binaya çarptı. Trajik kazada 10 kişi can verdi.

AA
Brezilya’da dehşet verici kaza: Aynı aileden 10 kişi öldü

Brezilya'nın güneyindeki Gramado kentinde bir uçak kazası gerçekleşti. Brezilya Sivil Savunma Birimi, X sosyal medya platformundan kazaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, iş insanı Luiz Claudio Galeazzi'ye ait küçük uçağın, kalkıştan dakikalar sonra Gramado kentinde henüz bilinmeyen nedenle bir binanın bacasına çarparak düştüğü, ardından patlama meydana geldiği bildirildi.

Uçaktaki aynı aileden 10 kişinin hayatını kaybettiği, olay sırasında yerde bulunan 17 kişinin de yaralandığı, bunlardan ikisinin durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

Galeazzi'nin şirketinden yapılan açıklamada da uçağı kullanan iş insanının, eşi, kızları ve diğer aile üyeleriyle birlikte hayatını kaybettiği belirtildi.

Sosyal medyada, kaza anına ve uçağın enkazına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

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Brezilya’da dehşet verici kaza: Aynı aileden 10 kişi öldü
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