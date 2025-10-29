Brezilya’da favela operasyonu: 64 ölü

Brezilya'da Rio de Janeiro kentinde bulunan favela adlı gecekondu mahallelerine polis tarafından operasyon düzenlendi. Yerel basın, geniş çaplı operasyonda 4'ü polis olmak üzere toplam 64 kişinin hayatını kaybettiğini bildirerek, en az 81 kişinin de gözaltına alındığını duyurdu. Operasyonda 4 sivilin yaralandığı kaydedilirken, 31 otomatik tüfek ve büyük miktarda da uyuşturucu madde ele geçirildiği açıklandı. Operasyon, Rio de Janeiro'nun kenar mahallelerindeki yoksul ve yoğun nüfuslu Alemao ve Penha favela komplekslerinde yürütüldü.