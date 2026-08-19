Brezilya’da feci kaza: Minibüs ile kamyon kafa kafaya çarpıştı! 23 ölü

Brezilya'nın güneyindeki Parana eyaletindeki BR-373 kara yolunda minibüs ile kamyonun kafa kafaya çarpıştı. Bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Feci kazada 23 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin çoğunun Imbituva Belediyesi Sağlık Müdürlüğüne ait minibüste olduğu öğrenildi.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, ilk bilgilere göre kamyonun karşı şeride geçerek minibüsle kafa kafaya çarpıştığı belirtiliyor.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör