Brezilya’da feci kaza: Minibüs ile kamyon kafa kafaya çarpıştı! 23 ölü

Brezilya'nın Parana eyaletinde bir minibüs ile kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kaza nedeniyle ilk belirlemelere göre 23 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Brezilya’da feci kaza: Minibüs ile kamyon kafa kafaya çarpıştı! 23 ölü
AA

Brezilya'nın güneyindeki Parana eyaletindeki BR-373 kara yolunda minibüs ile kamyonun kafa kafaya çarpıştı. Bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Feci kazada 23 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin çoğunun Imbituva Belediyesi Sağlık Müdürlüğüne ait minibüste olduğu öğrenildi.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, ilk bilgilere göre kamyonun karşı şeride geçerek minibüsle kafa kafaya çarpıştığı belirtiliyor.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#BREZİLYA

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