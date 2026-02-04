Brezilya’da feci kaza: Otobüs otoyolda devrildi
Brezilya’da korkunç bir kaza gerçekleşti. Otobüsün otoyolda devrilmesi sonucu 16 kişi can verdi.
Brezilya basınında çıkan habere göre, Ceara eyaletinden dönen otobüs, Alagoas eyaletinin Sao Jose de Tapera kasabasındaki AL-220 otoyolunda devrildi.
Kazada 4'ü çocuk 16 kişi yaşamını yitirdi, bazıları ağır 44 kişi yaralandı.
Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken, kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
ÜLKEDE YAS İLAN EDİLDİ
Otobüsün, Ceara eyaletinde düzenlenen Candelaria Meryem Ana adlı dini bayrama katılan kişileri taşıdığı bildirildi.
Alagoas eyaleti valisi Paulo Dantas, yerel basına yaptığı açıklamada, eyalette 3 günlük resmi yas ilan edildiğini duyurdu.