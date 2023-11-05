Brezilya’da Filistin’e destek gösterileri düzenlendi

Başkent Brasilia, Sao Paulo ve Rio de Janeiro'da bir araya gelenler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

Brasilia'daki Filistin halkıyla dayanışma gösterisine, Brezilya Filistin Arap Federasyonu (FEPAL), Filistin Halkıya Dayanışma Ulusal Komitesi, Brezilya Haklarla Dayanışma Merkezi üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Sao Paulo'da da toplanan yaklaşık 12 bin kişi, Gazze'de öldürülen çocuklara dikkati çekerek Sao Paulo Sanat Müzesi'ne kadar yürüdü.

Ülkenin ünlü turistik kenti Rio de Janeiro plajında toplanan bir grup ise plaja, İsrail bombardımanı sonucu öldürülen çocukları temsilen beyaz kefenler koydu. Kefenlerin kenarına Filistin bayrağının ve çocukların yaşının yazıldığı görüldü.

Geçen haftalarda da Brezilya'nın çeşitli kentlerinde İsrail saldırılarına tepki gösterilmişti.