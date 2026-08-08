Brezilya’da fırtına kabusu: Şiddetli rüzgarlar can aldı

Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletini hortum vurdu. Bazı bölgelerde hızı saatte 130 kilometreyi aşan şiddetli fırtına, hayatı felç etti. 114 belediyede evler, kamu binaları, okullar ve elektrik şebekelerinde hasar meydana geldi.

Eyalet Sivil Savunma Ajansından yapılan açıklamada, Montenegro belediyesinde 1 kişinin ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybettiği, ayrıca 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ulusal Meteoroloji Enstitüsü, Brezilya'nın güney ve güneydoğu kesimleri için sarı, turuncu ve kırmızı alarm verdi. Santa Catarina, Parana, Sao Paulo ve Rio de Janeiro dahil olmak üzere diğer eyaletlerde de şiddetli rüzgarlar bekleniyor.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör