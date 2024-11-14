Brezilya’da G20 Zirvesi öncesi patlama: İntihar saldırısında 1 kişi öldü

Polis, saldırganın kimliğini henüz tespit edemediklerini ifade ederken, bölgeye patlayıcı imha robotu ile bomba imha ekibi gönderildi. Brezilya Yüksek Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, patlamaların ardından yargıçların hızlı bir şekilde tahliye edildiği belirtildi. Patlamalarda şu ana kadar 1 kişi yaşamını yitirdi.

G-20 Liderler Zirvesi, 18-19 Kasım tarihlerinde Rio de Janeiro'daki Modern Sanat Müzesi'nde (MAM) düzenlenecek.