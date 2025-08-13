Brezilya’da korkunç patlama: Patlayıcı fabrikası havaya uçtu
Brezilya’da patlayıcı fabrikasında şiddetli bir patlama gerçekleşti. Olayda 9 kişi can verdi.
Brezilya'nın güneyindeki Paran eyaletine bağlı Curitiba kenti yakınlarında bulunan bir patlayıcı fabrikasında patlama meydana geldi. Acil servis tarafından yapılan açıklamada, henüz nedeni bilinmeyen patlamada 3'ü kadın 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Patlamanın sabahın erken saatlerinde meydana geldiği ifade edilirken, patlamada 7 kişinin yaralandığı ve kayıp 9 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.
"KAYIPLARIN BULUNMASINA DAİR UMUT KALMADI"
Panama Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kayıpların bulunmasına dair bir umut kalmadığı aktarıldı.
Fabrikanın sahibi olan Enaex şirketi, patlamanın nedeninin araştırıldığını açıkladı. Öte yandan, bölge sakinlerinin patlamanın şiddetiyle uyandıklarını aktardığı kaydedildi.