Brezilya’da korkunç patlama: Patlayıcı fabrikası havaya uçtu

Brezilya'nın güneyindeki Paran eyaletine bağlı Curitiba kenti yakınlarında bulunan bir patlayıcı fabrikasında patlama meydana geldi. Acil servis tarafından yapılan açıklamada, henüz nedeni bilinmeyen patlamada 3'ü kadın 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Patlamanın sabahın erken saatlerinde meydana geldiği ifade edilirken, patlamada 7 kişinin yaralandığı ve kayıp 9 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.