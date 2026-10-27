Brezilya'da Lula da Silva'dan tarihi zafer
Brezilya'da pazar günü sandık başına giden halk bir kez daha Luiz Inacio Lula da Silva dedi. 81 yaşındaki Lula da Silva yüzde 51.79 oy alarak zafer ilan ederken, rakibi eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Flavio Bolsonaro yüzde 48.21'de kaldı. 45 yaşındaki Bolsonaro yenilgiyi kabul etmediğini duyurdu. Seçim sonucu birçok açıdan tarihi bir zafer olarak görülüyor. Onlardan biri de Latin Amerika'da yükselen sağ dalgaya rağmen Lula da Silva'nın dördüncü kez devlet başkanı olarak seçilmesi. Lula da Silva, "Brezilya kimsenin arka bahçesi değildir ve olmayacaktır" dedi. İsrail Başbakanı Netanyahu, Bolsonaro'ya açık destek vermişti. Bolsonaro seçilmesi halinde Brezilya'nın Tel Aviv'deki elçiliğini Kudüs'e taşıyacağını söylemişti.
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