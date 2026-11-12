Brezilya'da Meta'ya seçim cezası
Brezilya yargısı Meta'ya, cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında platformlarında Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile rakibi Flavio Bolsonaro arasında eşit muamele ilkesine uymadığı gerekçesiyle para cezası verdi. Lula, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi ABD merkezli Meta şirketini, ABD Başkanı Donald Trump'ın da desteklediği rakibinin lehine seçimlere müdahale etmekle suçlamıştı. Brezilya Yüksek Seçim Mahkemesi, üyelerinin oy birliğiyle Meta'ya yaklaşık 1,3 milyon dolar ceza verdi.
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