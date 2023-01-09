Brezilya’da OHAL

ABD'de 6 Ocak 2021'de meydana gelen Kongre baskınının benzerinin Brezilya'da yaşanmasının etkileri sürüyor. Ülkede 30 Ekim'de düzenlenen devlet başkanlığı seçimini kaybeden eski başkan Jair Bolsonaro'nun destekçileri önceki gün başkent Brasilia'daki Ulusal Kongre'yi, Başkanlık Sarayı'nı ve Yüksek Mahkeme binasını bastı. Güvenlik güçleri binlerce kişiden oluşan kalabalığa müdahale etti. Göstericiler ve polis arasında arbede yaşanırken polis, kalabalığı dağıtmak için yoğun göz yaşartıcı gaz kullandı. Göstericiler saatler sonra binalardan çıkarıldı. Ulusal Muhafızlar düzeni yeniden sağlamak için devreye girdi. Başkentin merkezi sivillere kapatıldı. 300 kişi gözaltına alındı.Olaylar kontrol altına alınırken ülkede OHAL ilan edildi. Polis yeterli güvenlik önlemi almadığı gerekçesiyle eleştirilerin hedefi olurken Brasilia Valisi Ibaneis Rocha, 90 gün görevden uzaklaştırıldı. Seçim sonrasında ordu karargahları önünde çadır kuran Bolsonaro yanlısı 1200 kişi de gözaltına alındı ve çadırları söküldü. Bu arada ABD'de bulunan Bossonaro, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, "fanatik faşistler" olarak nitelendirdiği eylemcilerin tespit edilip yargılanarak cezalandırılacaklarını söyledi. Türkiye ile çok sayıda ülke baskını kınadı.