Brezilya’da ölü sayısı 68’e yükseldi

Brezilya'da 23 Şubat'tan bu yana şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 68'e yükseldiği bildirildi. Minas Gerais Eyaleti İtfaiye Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, Juiz de Fora ve Uba kentlerini vuran sellerin ardından yeni cesetlere ulaşıldığı belirtildi. Açıklamada, can kaybının 62'sinin Juiz de Fora'da, 6'sının ise Uba'da olduğu ifade edildi. Kayıp 5 kişi için arama çalışmalarının devam ettiği vurgulanan açıklamada, heyelanlar nedeniyle çöken evlere dikkat çekildi. AA