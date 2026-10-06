Brezilya'da seçim ikinci tura kaldı
Brezilya'da devlet başkanı seçimi, hiçbir adayın yüzde 50'yi aşamaması nedeniyle ikinci tura kaldı. Oyların yüzde 99.8'inin sayıldığı seçimin ilk turunda eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu sağcı aday Flavio Bolsonaro (sağcı) yüzde 47 oy alırken Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva yüzde 45.1'de kaldı. Bu iki aday arasında 25 Ekim'de ikinci tur oylama yapılacak. Lula sert bir İsrail karşıtı politika izlerken Bolsonaro ise ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail'e yakın bir isim olarak öne çıkıyor.
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