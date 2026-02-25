Brezilya’da sel faciası: 30 ölü

Pazartesi günü öğleden sonra başlayan şiddetli yağış, sel ve toprak kaymalarına yol açarken, nehirlerin taşması sonucu yerleşim yerleri sular altında kaldı. Devrilen ağaçlar ise binalara hasar verirken, evler heyelanda sürüklendi, binlerce kişi evsiz kaldı.

3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

En çok hasar Juiz de Fora ve Uba şehrinde meydana gelirken, Juiz de Fora'da acil durum ilan edildi. Eyalet Valisi Romeu Zema, Minas Gerais genelinde 3 günlük yas ilan etti.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dileklerini iletti.

Lula da Silva, "Önceliğimiz insani yardımı, temel hizmetlerin yeniden sağlanmasını, yerinden edilmiş insanlara yardım ulaştırmayı ve yeniden yapılanmayı desteklemektir" ifadelerini kullandı.

Federal hükümet, bölgeye destek sağlamak üzere çok sayıda sağlık ve kurtarma personeli ile asker gönderdi.